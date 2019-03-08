Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Şanlıurfa'da miting için İbrahim Tatlıses ile birlikte sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması öncesinde partisinin seçim müziklerinden olan Nereden Nereye isimli parçaya eşlik etti.

SAHNEYE BİRLİKTE ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'ndaki miting için sahneye ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı. Erdoğan, konuşması öncesinde çalınan partisinin seçim müziklerinden "Nereden Nereye" isimli parçaya eşlik etti. Erdoğan ve Tatlıses, birlikte halkı da selamladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum. Akşam hep beraber kapalı spor salonunda olacağız. OradaTürkiye olacağız. Urfa özünde sözünde hikmetinde nimetin kıymetini bilir. Bakıyorum Şanlıurfa buraya akmış...

"CUMA NAMAZINI BİR KÖYDE KILDIK"

Cuma namazını bir köyde kıldık. Bütün yol böyleydi. Bu şehri anlatmaya kelimeler yetmez. Urfa bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldı. 31 Mart'ta da bu kader arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız.

"17 YILDA 45 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Urfa, Şanlıurfa, ilmin, irfanın, medeniyetin şehri İstanbul. Gönlü hep güzelden yana olan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Tüm ilçelerini selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum. 31 Mart'tan sonra yol arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Şanlıurfa'nın geleceğine kastedenlere inat el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz. Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. Son 17 yılda Şanlıurfa'ya 45 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli stadyum kazandırdık. Şanlıurfa'ya bin 775 yataklı 89 adet tesisi kazandırdık. Bin 700 yataklı şehir hastanesini de şehrimize kazandırıyoruz. İnşaatı devam ediyor, iki yıla kadar hizmete alacağız. İmar barışıyla 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.Ulaşımda 29 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 km'ye çıkardık.

"MARDİN'DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR" DEDİ

Dün ne oldu biliyor musunuz? Mardin'e hızlı tren müjdesi verdim. Dün benim ardından bölücü terör örgütünün partisinin başındaki zat "Mardin'de hızlı trenin ne işi var" dedi. Biliyorum oraya hızlı tren gelince bunlar o trenden istifade edecekler. Yıllar yılı CHP, yapılan her şeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a aher şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar.

"YÜZDE 12'LİK İNDİRİMİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz. Şanlurfa'da 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi daha kuruyoruz. Şehrimize bir Teknopark ve ARGE merkezi kurduk. Yaklaşık 54 bin kişilik ek istihdam sağladık. Birçok ilçemize doğalgazı getirdik.

"SAKIN OYUNLARA GELMEYİN"

Kardeşim gördüğünüz gibi gece gündüz çalışıyoruz. Biz AK Parti olarak el ele vereceğiz. Bizim arkamızdan çok tezgahlar çevriliyor, sakın oyunlara gelmeyin. Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu treni terk edenleri bu can bu tende oldukça kabul etmeyiz. Biz milletimizi birlikle, beraberlikle, dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil."

Kaynak: İHA