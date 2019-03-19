Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında halka hitap Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir idam çıkışı yaptı. Erdoğan, "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle kesemeyeceklerini görenler son olarak milletimizin işine aşına saldırdılar. Bu saldırıyı da püskürttük."

HDP'YE TEPKİ

"82 milyon benim kardeşim. Bunlar ayrımcı. Ne diyor; 'Kürdistan'da oylar HDP'nin Batı'da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Bizim Güneydoğu Bölgemiz Doğu Anadolu Bölgemiz Karadeniz Akdeniz Ege Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol git oraya."

"MÜSLÜMAN NASIL BU İFADEYİ KULLANIR?"

"İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman nasıl bu ifadeyi kullanır? YPG bize zarar vermez diyor Bay Kemal."

CAMİ SALDIRISI

"Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe adice alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz."

İDAM ÇIKIŞI: YANLIŞ YAPTIK

Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Parlamentomuz bununla ilgili karar verirse ben onaylarım. Yeni Zelanda Parlamentosu bu adamla ilgili vermiyorsa ben de Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.

AVRUPA'YA ÇAĞRI

"Fransa'da terör duruyor mu durmuyor? Hollanda'da İngiltere'de... Samimi olun. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar daha çok bedel öderler. Diyoruz ki gelin teröre karşı beraber mücadele verelim."