Erdoğan'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, helikopter kazasına ilişkin, "Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü afetten beladan korusun"dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay
tarafından İstanbul
'da düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Bu sabah İstanbul'da Samandıra
'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü afetten beladan korusun" diye konuştu.
(İHA)
Yeşilay,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:06