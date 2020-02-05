Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda yaptığı konuşmada Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili 2009'da yapılan düzenlemeyi hazırlayanları FETÖ'nün siyasi ayağı için örnek göstermesini sert ifadelerle eleştirdi.

"BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

"TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlamasını önlemekti" diyen Erdoğan, "Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır" ifadelerini kullandı.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış, "Teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.