17.06.2019 23:08
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Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile yaşadığı tartışma hakkında "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile yaşadığı tartışma hakkında "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı anımsatarak "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
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