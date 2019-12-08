Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkeleri arasındaki adaletsizliğe değindi. En zengin İslam ülkesi ile en fakir İslam ülkesi arasındaki gelir farkının 200 katı aştığını dile getiren Erdoğan, "Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir.

"URANYUM YATAKLARININ YÜZDE 40'I İSLAM ÜLKELERİNDE"

Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Nüfus yanında doğal kaynaklarıyla da İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor. Sahip olduğumuz kapasiteyi göstermesi bakımından bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.

Uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerinde. İslam ülkeleri ayrıca Dünya Ticaret yollarının kesişme noktasında.

ERDOĞAN'DAN İSLAM ÜLKELERİNE ZEKAT TEPKİSİ

İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Zekat verilse İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KURULUYOR

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.

Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır.

Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz."