Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl do¨nu¨mu¨nü mesaj yayımlayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin çagˆ kapatıp c¸agˆ ac¸tığını, siyasal, sosyal ve kültürel sonuc¸larıyla du¨nya tarihinin akıs¸ını degˆis¸tirdiğini ve tarihin en muhtes¸em zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, fethin yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

" Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılıgˆı ile aziz milletimizin bir kıtaya ko¨k salmasına vesile olan fethin ardından, bu¨yu¨k devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hos¸go¨ru¨ ve adaletli yo¨netimiyle I·stanbul, farklı inanc¸ ve ku¨ltu¨rlerin bir arada yas¸adıgˆı bir merkez haline gelmis¸tir. Her ko¨s¸esinde tarihin izlerini barındıran, es¸siz eserleriyle gec¸mis¸ ile gu¨nu¨mu¨zu¨ bulus¸turan nadide s¸ehrimiz, kahraman ecdadımızın mirası olan hos¸go¨ru¨, kardes¸lik ve adalet gibi yu¨ce hasletlerimizin de timsalidir. Ev sahipligˆi yaptıgˆı medeniyetlerin izlerini gu¨nu¨mu¨ze tas¸ıyan; dogˆası, tarihi ve ku¨ltu¨rel varlıklarıyla s¸airlere, yazarlara ve sanatc¸ılara ilham kaynagˆı olan I·stanbul, gu¨nu¨mu¨zde u¨lkemizin is¸, finans, ticaret, sanat, ku¨ltu¨r ve inanc¸ merkezi olarak gelis¸mesini su¨rdu¨rmekte, du¨nyanın en go¨zde s¸ehirleri arasında sayılmaktadır."

Erdoğan, Hz. Muhammet'in övgüsüne ve müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ve ordusunun, fetih sırasındaki inanç, kararlılık ve azminin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071'e ulaştırma yolunda kendilerine ilham verdiğini ifade ederek, "İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle, bu es¸siz gu¨zellikteki du¨nya s¸ehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz s¸ehitlerimizi rahmetle, hu¨rmetle ve minnetle yad ediyor, anıyor, tu¨m vatandas¸larımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA