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Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

25.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, kadına yönelik şiddeti insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak tanımlarken "İnşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

"BU AYIBI EL BİRLİĞİYLE SİLECEĞİZ"

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Erdoğan'ın da tweet attığı #25KasımKadınaŞiddeteHayır etiketi Twitter'da gündem oldu. Birçok siyasetçinin ve sanatçının destek mesajları attığı başlık, Türkiye gündeminde en üst sırada yer alıyor.

Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz

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