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ERDOĞAN'DAN KARANTİNA ALTINDAYKEN DOĞUM YAPAN KADINA TEBRİK TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de karantina altındayken, sevk edildiği hastanede kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.

28.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:31
ERDOĞAN'DAN KARANTİNA ALTINDAYKEN DOĞUM YAPAN KADINA TEBRİK TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mersin 'de karantina altındayken, sevk edildiği hastanede kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik edip, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Görüşmeden fotoğraf


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel

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