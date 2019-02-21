Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat
'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim.Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Karpat, Politika
Kaynak: AA