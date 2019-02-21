21 Şubat 2019, 13:49
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Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim.
Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Karpat, Politika
Kaynak: AA