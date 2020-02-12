FETÖ'nin siyasi ayağı tartışması büyüyor! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bu soruları sordu

TBMM'de yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına cevap verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na üst üste sorular yöneltti.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI FETÖ'CÜLERİN ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİ SİYASETÇİ MİDİR?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi sorular soran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Madem bu işler soru sorarak oluyor. Öyleyse ben de burada birkaç soru sorayım. FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün siyasi ayağı; FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?"dedi.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI; FETÖ'YLE MÜCADELEDE EDEN Mİ, GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN Mİ?"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında FETÖ iddialarının yer aldığı videoyu izlettikten sonra da şunları söyledi "FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok. FETÖ'nün siyasi ayağı; bu yapı terör örgütü olarak tanımlanmadan önce görüntü veren midir, devlet aynı yapıyı terör örgütü olarak tanımladıktan sonra yanından ayrılmayan mıdır? FETÖ'nün siyasi ayağı; gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra tüm gücü ve imkanlarıyla desteklediği parti midir? FETÖ'nün siyasi ayağı; FETÖ'yle kavgada saldırıya uğrayan parti midir, FETÖ adına yumruk sallayan parti midir? FETÖ'nün siyasi ayağı; bu yapıyla topyekun mücadeleye girdiği için hedef alınan parti midir, FETÖ'nün adamlarına, kurumlarına sahip çıkan onlara göğüslerini siper eden parti midir? FETÖ'nün siyasi ayağı 2012 MİT Operasyonu'ndan 2013 17-25 Aralık Yargı Kumpası'ndan 2014 MGK Bildirisi'nden ve Bakanlar Kurulu kararından, 2016 Darbe Girişimi'nden sonra FETÖ'ye kol kanat geren, FETÖ'ye hizmet eden değil midir? FETÖ'nün yalan ve iftiralarını siyasete taşıyan değil midir? FETÖ'yle mücadelede süreci sulandıran değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı darbe girişimini milletle birlikte durduran mıdır, 'kontrollü' diyerek meşrulaştırmaya çalışan mıdır?"