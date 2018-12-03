Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki: Onlarla Nasıl Yan Yana Olabilirsin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'le yan yana çektirdiği fotoğrafa tepki gösteren Erdoğan, "Çok açık konuşuyorum. Kılıçdaroğlu'nun vatanseverlik diye bir derdi yok" dedi.

KILIÇDAROĞLU, DAĞDELEN'LE POZ VERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi'ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermişti.

"SEN ONLARLA NASIL YAN YANA OLABİLİRSİN"

Tepki çeken bu fotoğraf, gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan şu cevabı verdi: "Bu tabii ki Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu gösteriyor. Vatanseverlik diye bir derdi yok. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının YPG'nin, terör örgütünün paçavralarıyla konuşurken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Halkımıza bunları en doğru şekilde anlatmamız lazım."