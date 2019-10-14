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Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Tamamıyla bir hadsizliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı konusundaki açıklamasına ilişkin, "Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren

14.10.2019 02:17Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Tamamıyla bir hadsizliktir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı konusundaki açıklamasına ilişkin, "Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok." dedi.

Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, son dönemlerde görsel medyada özellikle gerek kameramanların, gerekse de habercilerin düştükleri durumların öyle sıradan olaylar olmadığını ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

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