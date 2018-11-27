Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Adayı Sorusuna İngilizce Yanıt: Yes

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi konusunda soruları cevapladı.
MUHABİRLERLE "YES" DİYALOĞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabirlerin İstanbul'da aday belirleme için istişarelerin sürmesi konusunda sordukları soruya "Yes" diyerek cevap verdi.
"SORUN SÖZ KONUSU DEĞİL"
Erdoğan, sözlerinin devamında"Arkadaşlar çalışmaları yürütüyorlar, sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın" diye konuştu.