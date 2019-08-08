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Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaz Dağları'ndaki maden arama faaliyetlerinin manipüle edildiğini vurgulayarak, bir eksiklik varsa gereğinin yapılması için talimat verdi.

08.08.2019 07:50 Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Gereğini yapın

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, tartışmalara sebep olan Kaz Dağları konusunda kurmaylarına talimat verdi. Burada bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Kaz Dağları'nda yaşananlara değindi.

"ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP'li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Erdoğan "Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor" dedi.

KAZ DAĞLARI'NA GİDECEK

Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini söyleyerek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti. Bu arada toplantıda AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos'tun Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.


Merkez Yürütme Kurulu, Kaz Dağları, Politika, Ekonomi, Güncel

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