Erdoğan'dan Mabel Matiz'e Taziye Telefonu

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, ünlü şarkıcı <a class='keyword' href='/mabel-matiz/' title='Mabel Matiz'>Mabel Matiz</a>'i telefonla arayarak <a class='keyword' href='/kibris/' title='Kıbrıs'>Kıbrıs</a> Gazisi babası <a class='keyword' href='/ali-karaca-3583/' title='Ali Karaca'>Ali Karaca</a>'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-karaca/' title='Fatih Karaca'>Fatih Karaca</a>'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.<br><br>(Musa Erdoğan/İHA)