Haberler» Politika» Haber

Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti.

25.08.2019 21:32 Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti.
Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu.
"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da verdi.

Malazgirt, Twitter, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
22:14   "Terörün kökü kazınmalıdır"
22:04   İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı
21:32   Devlet bahçeli: terörün kökü kazınmalıdır
21:32   Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
21:02   Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek
21:01   (görüntülü) KKTC başbakanı tatar: doğu akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir -2
20:58   (görüntülü) KKTC başbakanı tatar: doğu akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir -1