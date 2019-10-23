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Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip masaya koyduğu dosya içerisindeki haritayı kapatmasını rica eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" şeklinde yanıt verdi.

23.10.2019 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ERDOĞAN, DOSYAYI MASAYA KOYDU

Görüşmenin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

"NE KADAR ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRSÜNLER"

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.

Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Soçi, Dünya, Güncel

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