Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ERDOĞAN, DOSYAYI MASAYA KOYDU

Görüşmenin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

"NE KADAR ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRSÜNLER"

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.