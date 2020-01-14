Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair konuları ele aldı. Libya 'da yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, darbeci Hafter'in ateşkes toplantısını terk etmesini eleştirdi ve "Hafter masada yalan darbesi yaptı" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZDEN LİBYA'YA SIRT DÖNMEMİZİ BEKLEMESİN"

Libya'nın Türkiye için yabancı bir yer olmadığını dile getiren Erdoğan, "Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer asla değildir. Barbaros'un yadigarı Libya Osmanlı'nın bir parçası olmuştur. Libya ve Libya halkı ile çok derin sosyal bağlarımız vardır. Bunun için Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Kimse bizden Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez" ifadelerini kullandı.

"HAFTER'İN HEDEFİNDE KÖROĞLU TÜRKLERİ DE VAR"

Libya'yı kana bulayanların, Türkiye'ye karşı kin beslediğini dile getiren Erdoğan, "Libya'da darbeci Hafter'e tabii olmayan Arap kardeşlerimiz var. Bu ülkede Hafter'in hedef aldığı kardeşlerimiz var. Hafter onları da yok etmek istiyor. Libya'da Hafter'in etnik temizliğe tabii tuttuğu ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var" şeklinde konuştu.

"HAFTER, GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan masadan kalkmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: ANLAMI OLMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor. Böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYI İMZALAMADAN MOSKOVA'YI TERK ETTİ

Orta Doğu'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter'in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter'in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter'in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.