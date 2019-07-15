Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ayrı iki parti için kolları sıvadığı iddiasına ilişkin milletvekillerine talimat verdiği öne sürüldü.

Hürriyet yazar Abdulkadir Selvi "Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti kulislerinden öğrendiğini aktardı. Selvi, milletvekillerine iki ayrı uyarıda bulunulduğunu iddia ederek Erdoğan'ın şunları söylediğini öne sürdü:

"1- Sistem tartışmasını gündemde tutmayın.

2- Yeni kurulacak partiler hakkında konuşmayın."

YENİ PARTİ İDDİALARI: ALİ BABACAN

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti kulisler, 23 Haziran'dan sonra daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi ise Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

AHMET DAVUTOĞLU

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yeni parti iddialarını diğer bir kolu. Gündeme gelen iddialara göre Ahmet Davutoğlu, Babacan hareketinden bağımsız hareket ediyor. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 2 Haziran'da Konya'da katıldığı bir iftar etkinliğinde "Ya yeni bir hâl ya izmihlal" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi. Davutoğlu, 30 Haziran'da Elazığ'da yaptığı konuşmada AK Parti'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ali Babacan ile bir araya gelmiş ve yeni parti girişimini konuşmuştu. Görüşmeye dair detayları paylaşan Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'na kastederek "Kırgınım" demişti. Erdoğan'ın yeni parti girişimlerini "Sırtımızdan hançerlediler" diye de yorumladığı iddia edilmişti.