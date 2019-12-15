Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına ilişkin, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına yanıt veren Erdoğan, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Şimdi bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar, kendilerini buğday ambarında sananlardır. Ama biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapılmasını birilerine öğreteceğiz. Biz bütün hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz. Büyün kongrelerimiz bu plana göre yürüyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yönettiği belediyelerin çoğuna terörle olan bağlantıları nedeniyle kayyum atanan ve Meclis'ten çekileceği iddiaları tartışılan HDP, erken seçim çağrısında bulunmuştu. Eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, "Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Bütün muhalefeti birleşmeye çağırıyoruz" demişti.

HDP'nin erken seçim çağrısının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için 2020 yılında bir erken seçime yönelik mutabakat zaptı imzalama çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, HDP'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "HDP erken seçim talep etmekte haklı. Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz ama getirirlerse 'Evet' deriz" açıklamasında bulunmuştu.