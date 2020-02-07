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Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'a Üsküdar'daki evinin durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı yanıt üzerine "Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım" ifadelerini kullandı.

07.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Milletvekili Mustafa Ataş'a 'da bulunan evinin durumunu sordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul depreminin ardından Ataş'ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, "Mustafa evini yıktın mı?" sorusunu yöneltti. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki'nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti.

"GELİR BEN YIKARIM"

Erdoğan, aldığı bu yanıt üzerine "Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa" diyerek espri yaptı.

Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

Mustafa Ataş, İstanbul, Üsküdar, Politika, Güncel


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