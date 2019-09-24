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Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

24.09.2019 08:24Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,burada yaşayan Yahudiler ve Musevilerle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

EKİBİ DE HAZIR BULUNDU

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, New York, Dünya, Ekonomi, Güncel

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