Erdoğan'dan Nüfusu 30 Binin Altındaki İlçeler İçin Yeni Taktik: Adayları Teşkilata Soracak

İllerde 47 belediye başkanından sadece 17'siyle yola devam eden AK Parti'nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de sürdürmesi bekleniyor. AK Parti'de nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor.

AĞIRLIK İLÇE ADAYLARINDA

Seçim takvimini işleten AK Parti'de gözler ilçelerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmalarında ağırlığı ilçe adaylarına kaydırdı. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri üzerinde detaylı bir çalışma yaptığı belirtiliyor

DEĞİŞİM SÜRECİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İLE TAMAMLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Erdoğan, AK Parti'ye dönüşü ile başlattığı değişim sürecini belediye başkan adayları ile büyük oranda tamamlayacak.

NÜFUSU 30 BİNİN ALTINDAKİ İLÇELERDE ÖNCELİK TEŞKİLAT ÖNERİSİNDE

İllere yansıyan değişimin Erdoğan'ın üzerinde çalıştığı ilçelere de yansıması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından da bu yönde bilgiler ulaşırken, anketler başta olmak üzere vatandaş ve teşkilatın da onay verdiği isimlerin tercih edileceği vurgulandı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor. AK Parti Genel Merkezi ilçeler üzerinde çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin belirlenmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

30 BÜYÜKŞEHİR VE İLÇELERDEKİ GÖRÜŞMELERDE KARŞILIKLI JEST

AK Parti ve MHP arasında görüşmelerde sona gelindi. 30 büyükşehir ve ilçeler üzerindeki görüşmelerde, her iki parti karşılıklı jestlerine devam ediyor. MHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli'den aday göstermeyecek.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN BU HAFTA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

AK Parti'nin isim duyurmadığı Mersin, Adana, Manisa, Muğla, Aydın ve Osmaniye'den hangilerinde aday gösterip göstermeyeceği netlik kazanmadı. Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta görüşerek ittifaka son şeklini vermesi bekleniyor.