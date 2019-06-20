ERDOĞAN'DAN "ÖCALAN'IN MEKTUBU" AÇIKLAMASI

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor" dedi.

Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı öne sürülen mektup soruldu. Erdoğan, "Bizim derdimiz o değil çünkü oralardan ne gelir ne gelmez az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP- PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha ileri dağ da bu mücadelenin içerisinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa'da. Öcalan, iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan sorun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Yani onların kendisine ihanet ettiği inancında. ve bu ihaneti sebebiyle onara kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde" ifadelerini kullandı.

"Burada bir liderlik mücadelesi var" diyen Erdoğan, "Öcalan, Demirtaş'a ve dağa böyle mesaj veriyor" diye konuştu.

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-Erdoğan'ın açıklamaları