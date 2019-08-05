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Erdoğan'dan, Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Keşmir sorunuyla ilgili gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

05.08.2019 23:50 Erdoğan'dan, Pakistan ve Hindistan'a diyalog çağrısı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Keşmir sorunuyla ilgili gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Sayın İmran Han'ın Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Politika

Kaynak: DHA

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