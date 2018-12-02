Erdoğan'dan Paraguay'a Resmiziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, beraberinde bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve basın mensuplarından oluşan bir heyetle birlikte Paraguay
'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı'nın Paraguay'ı ziyaret ettiğini ifade ederek ziyaretin tarihi önemini vurguladı. Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin giderek güçlendiğini belirterek, bu bağlamda Ankara
'da ve Asuncin'da karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin açılmakta olması ve Türkiye Cumhuriyeti
'nin Paraguay Hükümeti nezdindeki ilk mukim Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy'un atanması ile ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İki lider, ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuları ele alarak, "Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile "Diplomatik Eğitime İlişkin İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın en kısa sürede imzalanması konusunda görüş birliğine vardı. İki ülke arasında ticari ilişkilerin derinleşmesinin önemi konusunda mutabık kalan liderler, yatırımların karşılıklı olarak arttırılmasına verdikleri önemi dile getirerek bu amaçla "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" ile "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"na ilişkin müzakerelerin ilerletilmesini kararlaştırdı. Türkiye ve Paraguay arasındaki Ticari İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kurulmuş olan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısının 2019 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin uygun olacağını belirtildi. İki lider aynı şekilde hukuk alanında Suçluların İadesi Anlaşması, Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması, Hükümlülerin Nakline İlişkin Anlaşma ve Adli İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması talimatını verdi. İki Cumhurbaşkanı, küresel gündem ve bulundukları bölgelerinin karşı karşıya olduğu terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadelede çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladı. İki ülke arasında güvenlik işbirliğinin ahdi çerçevesinin kısa süre içinde oluşturulacağı düşüncesiyle terörizmin her türüne, aşırıcılığa ve her türlü dışlanmaya karşı güçlerini birleştirme taahhüt edildi. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, kendisine gösterilen sıcak konukseverlik için teşekkür etti. Erdoğan, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi amacıyla Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez'i Türkiye'ye davet etti.
(İHA)
Türkiye,Cumhurbaşkanı,Paraguay
02 Aralık 2018 Pazar 22:01