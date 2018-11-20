Erdoğan'dan Patates ve Soğan Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Stokçuluk Yapanlar Bedelini Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde zamlanan patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Konunun takipçisi olduklarını belirten Erdoğan, "Stokçuluk yapanlar bedelini ödeyecek" dedi.

24 DEPODAN SADECE 3'Ü SATIŞ YAPIYOR

Maliye ekipleri bir süredir fiyatı hızla artan soğan ile ilgili harekete geçti. Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Ankara Polatlı'daki depoları inceleyen ekipler, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin "fiyat daha da yükselecek" diye beklediğini saptadı.

ERDOĞAN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuya da değindi. Konunun takipçisi olduklarını belirten Erdoğan, "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler" ifadesini kullandı.