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Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu'nun bir araya geldiği görüşmede Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne 'birleşelim' teklifi götürdüğü iddia edildi.

16.09.2019 15:45

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, geçen hafta yaptıkları görüşmede Erdoğan'ın Saadet Partisi Lideri Temel Karamollağlu'na "Birlikte çalışmayı" teklif ettiğini, ancak üstü kapalı ret yanıtı aldığını öne sürdü.

KARAMOLLAOĞLU: O KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM

Selvi'nin "Erdoğan'ın ilginç görüşmeleri ve yeni kulisler" başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 12 Eylül'de gerçekleşen görüşmenin detaylarını yazdı. Yazıya göre; "Karamollaoğlu sözlerine 'Size endişelerimi aktarmak için geldim' diye başlamış. Millet ittifakı, Cumhurbaşkanı adaylığı gibi konulara girmemeye özen göstermiş ama sohbetin en koyu anında Erdoğan, 'Aslında bizim beraber çalışmamız lazım' demiş. Karamollaoğlu ise 'Ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum' karşılığını vermekle yetinmiş." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞME 12 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı, Eylül, Politika, Güncel

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