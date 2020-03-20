ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları alkışlı desteğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerle birlikte, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." mesajı da paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan ile eşinin alkışlarken görüntüleri

Kaynak: DHA