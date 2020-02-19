Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, İsviçre 'den ithal edilen ürünün saman değil, hububat kapçığı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin yalan olduğunu belirten Erdoğan, "Çok ağır bir ifade kullanabilirim de bu kürsüye yakışmaz" dedi.

Erdoğan konu hakkındaki açıklamasında şunları söyledi:

"Milletin moralini bozmak için ülkemizin saman ithal ettiği yalanını utanmadan sıkılmadan tekrarlayabiliyor. Ben buradan çok ağır bir ifade de kullanabilirim de kürsüye yakışmaz. Bunlar sapla samanı ayırt edemedikleri için önlerine konan kağıtlardaki bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar.

"SAMANA BENZİYOR"

İsviçre'den kilosu 200 liraya ithal edilen ürünün adı hububat kapçığıdır. Bu özel bitki tarım zararlılarına karşı yetiştirilen bir böceğin beslenmesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği için görüntüsü samana benziyor. Malum samanın kilosu 1 liradır. Hesap uzmanı olmasına gerek yok, akıl ve izan sahibi bir insan hiç değilse fiyatından hareketle ithal edilen ürünün saman olmadığını anlar.

"HUSUMETLERİ GÖZLERİNİ KÖR ETMİŞ"

Ama bunların husumetleri gözlerini kör etmiş, kalplerini karartmıştır. Hayatları yalan olanların saman gibi bir konuyu buna alet etmelerinin takdirini milletimize bırakıyoruz. Bu tür çapsızlıkları görünce SSK'nın nasıl batırıldığını da çok iyi anlıyoruz.

"AÇILIŞA DAVET EDEYİM"

Biz kurulduğumuzdan beri milletizin karşısına hizmetlerimizle, başarılarımızla, icraatlarımızla, başarılarımızla çıktık. Şimdi de aynını yapıyoruz. İstersen Pazar günü İzmir'deyiz, orada bir açılış yapacağız. Sende İzmir milletvekilisin, açılışa davet edeyim bu heyecana sende ortak ol."