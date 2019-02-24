Erdoğan'dan Şarkıcı Mabel Matiz'e Başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaca'yı telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak.' dedi. Erdoğan, tüm aileye başsağlığı dileklerini sundu.