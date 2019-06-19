19.06.2019 01:00
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Erdoğan'dan seçim bürosu ziyareti

Erdoğan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan Tarabya Köşkü'ne giderken Hacıosman'da bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Burada açıklama yapan Erdoğan, "Pazar günü İstanbul'umuz açısından Türkiye'miz açısından inşallah hayırlara vesile olsun. Çünkü İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister. Meclisiyle bir güç ister. Şu anda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinin kahir ekseriyeti zaten AK Parti'de. Komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında tüm başkanvekillikleri AK Parti'de. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da takdir edersiniz ki, taa 94'ten beri tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığı, bunun yanında Başbakanlığı, Meclis Başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi uluslararası kabiliyeti de olan bir adayımız var. ve bu adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin de endişesi olmasın" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Mısır, Cumhurbaşkanı, Fatih Camii, Güncel

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