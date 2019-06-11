Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt
'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açılamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Hakkari
sınırında üs bölgesine 4 Mayıs'ta teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile 'Zeytin
Dalı' harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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