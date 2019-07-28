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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Taha Uluçay ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

28.07.2019 16:36 Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Taha Uluçay ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Uluçay ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yıldız'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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