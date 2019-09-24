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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin aileleri ile Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

24.09.2019 11:56Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin aileleri ile Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler Fikret Dinçer ve Volkan Tantürk ile Diyarbakır'da mayın/EYP kontrolü sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Tarkan Nemutlu'nun ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Diyarbakır, Irak, Politika

Kaynak: AA

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