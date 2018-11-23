23 Kasım 2018, 11:19
»»

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan

ANKARA(AA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit olan askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

ANKARA(AA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit olan askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Muhammed Can Sevim'in ailesine başsağlığı diledi.

Van'ın Çaldıran ilçesi Piyade Hudut Birliğinde görevli Teğmen Sevim, kar yağışının etkili olduğu ilçede, içerisinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

Sevim'in cenazesi, bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanmıştı. Muhammed Can,Van
23 Kasım 2018 Cuma 11:19