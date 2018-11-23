Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

ANKARA(AA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit olan askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Muhammed Can Sevim'in ailesine başsağlığı diledi.<br><br>Van'ın Çaldıran ilçesi Piyade Hudut Birliğinde görevli Teğmen Sevim, kar yağışının etkili olduğu ilçede, içerisinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.<br><br>Sevim'in cenazesi, bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanmıştı.