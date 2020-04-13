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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması ile ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan,"İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik" dedi.

13.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:13

Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, video konferans yöntemiyle yapıldı. Erdoğan, toplantıya İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda koronavirüsü salgını başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Erdoğan istifasını kabul etmediği Süleyman Soylu'yla ilgili "Hafta sonu alınan 30 büyükşehirle ilgili sokağa çıkma yasağı bu tedbirlerle ilgilidir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır. Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik." açıklamasını yaptı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU DEVAM EDECEK"

Hafta sonları yasak kararının devam edeceğini belirten Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün istifa kararı almıştı. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Güncel

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