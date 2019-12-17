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Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

17.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:55Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım
'de Birinci Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere, barınmaları için oraya yerleştirelim ama buna yanaşmıyorlar."dedi.

Şimdiye kadar 371 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü belirten Erdoğan, "BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez." diye konuştu.
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Cenevre, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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