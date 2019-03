Erdoğan'dan 'Tanzim Satış' Açıklaması: Düzene Girmezse 81 İlde Yaygınlaştıracağız (2)

Kaynak: DHA

ERDOĞAN, BARTIN'DA KONUŞTU Zonguldak mitinginin ardından Bartın 'a geçti. Cumhuriyet Meydanı 'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan , Bartın'ın her zaman AK Parti 'yi rekor düzeyde desteklediğini ifade ederek, 31 Mart'ta yeni bir rekor beklediğini söyledi. Bartın'a son 17 yılda 6,5 katrilyon yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız en refah ortamlarda eğitim alsınlar diye 354 yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumasınlar diye üniversite imkanını onların ayağına getirdik. 16 bin öğrencisiyle, 567 akademisyeniyle Bartın Üniversitesi 'ni biz kurduk. 4 bin 93 kapasiteli yurt açtık. Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi yaptık. Spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Sosyal devlet imkanlarını en güzel şekilde uyguladık. CHP gibi lafta olmadık. Bir liman şehri olan tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 150 yıllık proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu proje ile bölge tüm Karadeniz 'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız" dedi.'BÖLÜCÜERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ'Terör operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Teröristleri Kandil 'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük, gömmeye devam edeceğiz. CHP zihniyeti yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Bunlar tek başına iktidar oldular mı, ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra çevirmediler mi? Zannediyor musunuz şimdi bunlar değişti. Hatay 'ın bir belediye başkan adayı diyor ki 'Oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı. Bartın'dan Türkiye 'ye sesleniyorum; Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölgemiz var mı? Bizde böyle bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen eğer 'Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak 'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var, haydi oraya git. Biz bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Hiçbir zaman bunlar Türkiye'nin dertleriyle dertlenmediler, bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar."'IMF İLE İLK ANLAŞMAYI YAPAN CHP'LİLERDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde yüzde 25 yerli olan savunma sanayisinin yüzde 65'ini yerli hale getirdiklerini söyledi. Yılda 2,5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye? CHP Genel Başkanı çıkmış IMF'den, faizden, enflasyondan bahsediyor. Sanki bu ülkeyi IMF'ye muhtaç eden kendileri değilmiş gibi yüzü kızarmadan bizi eleştiriyor. Sadece yalancı değil, balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini ne de ülkenin tarihini biliyorlar. IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'lilerdir. CHP ocağında yetişmiş siyasetçilerdir. Senelerdir bu ülkeyi IMF kapılarında süründüren CHP'lilerdir. AK Parti ise geldi Türkiye'yi IMF kuyruğundan kurtardı. Türkiye'yi gerçek anlamda ekonomik bağımsızlığına kavuşturduk. Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç değilse bu AK Parti'nin başarısıdır" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZI SÖMÜRMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'Tanzim satışla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi 31 Mart'a kadar bu işler olmazsa; TEZKOP'la görüştük, bununla birlikte aynı şekilde kamu esnaf birlikleriyle görüştüm, şimdi onlarla masaya oturacağız. Gerekirse onlarla birlikte 81 vilayette biz bu ürünleri ulaştıracağız. Çünkü vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Biz vatandaşlarımızın acil evine girmesi gereken ürünleri uygun fiyatlara onlara ulaştıracağız."'DÜNYADA SIKINTISIZ HİÇBİR ÜLKE YOK'Altyapı olarak, ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun dünyada sıkıntısız hiçbir ülke olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika 'nın da ekonomik problemleri olduğunu ifade etti. Almanya Brezilya ve Çin gibi büyük ülkelerin de kendilerine göre sorunları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Avrupa 'nın düzensiz göç gibi, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı karşıtlığı gibi sıkıntıları var. Her ülkenin kendine göre, kendi çapına göre sıkıntıları var. Hayatın tabii akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek, aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Sorunlar, sıkıntılar mesele değil; bunlara nasıl çözüm aradığınızdır asıl mesele, problemlerle, cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele sorunları halını altına süpürmek değil üstüne gidebilmektir. İşte 17 yıldır bundan dolayı başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN,