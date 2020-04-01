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Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdi

01.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:14
Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdi.

İstanbul ve Ankara gibi illerde koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarını eleştiren Erdoğan, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya
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