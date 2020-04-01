Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdiView on euronews.
01.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:57
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans yaparak gündemi değerlendirdiView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Dünya