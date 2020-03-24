Erdoğan'dan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'ya tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca 'ya tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'ya tebrik mesajı gönderdiği belirtildi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."

Kaynak: DHA