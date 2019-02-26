Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon kanalında yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tasarının tamamlandığını söyleyen Erdoğan, " Savunma Bakanımızın konuyla ilgili etraflıca çalışmaları var. Seçim sonrasında Meclis açıldığında kanunlaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, N TV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin detaylarını anlatıp kanun için tarih verdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARI: BEDELLİ DAİMİ OLACAK

"Milli Savunma Bakanı ve benim arzum seçim öncesi bu kanunu çıkarmaktı. Fakat yoğunluk var. Şu anda tasarım bitti. Seçim sonrası bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek, sürdürülebilir sistemle yaşanan yığılma sorununu ortadan gidereceğiz. Artık bedelli daimi olarak var. Bunun da Avro, TL, yurt içi, yurt dışı. O gün kur üzerinden neyse aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanına sahip olacka. Burada 6 ay 12 ay meselesi var. Er, erbaş, astsubay ve yedek astsubay var. Bir de yedek subay meselesi var. Çalışmalar nihai noktaya geldi. Savunma Bakanımızın konuyla ilgili etraflıca çalışmaları var. Kendisi anlatacak. Seçim sonrasında Meclis açıldığında kanunlaştıracağız. İlk işlerimizden birisidir."