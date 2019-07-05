Erdoğan'dan, yeni parti kuracakları konuşulan Davutoğlu ve Babacan'a: Boş çuval gibi devrilecekler

Milletvekilleriyle kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracakları iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dediği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle genel merkezde kahvaltıda buluştu. Milletvekilleri, yeni partiden sistem revizyonuna, seçimden Cumhur İttifakı'na kadar eleştiri ve görüşlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni parti kurma hazırlığı içinde olan AK Parti'nin önemli isimlerine sert sözlerle uyarılarda bulundu.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre toplantının perde arkasında şunlar yaşandı:

YUNUS EMRE'NİN DİZELERİYLE YÜKLENDİ

Daha önce Ali Babacan ile görüşen ve partide kalmalarını isteyen, parti kuranların daha önce başarılı olamadıklarını vurgulayan Erdoğan bu kez yeni parti yoluna çıkanlara sert sözlerle yüklendi. Yunus Emre'nin 'İlla edep' dizelerini kullanan Erdoğan şöyle dedi:

AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre'nin dizelerinde dediği gibi… 'Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep.'

MİLLETVEKİLLERİ İSTEDİ, ERDOĞAN KAPIYI KAPATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekili olması konusundaki talepleri üzerine de ABD'den örnek verdi. Erdoğan, "Amerika'da o kadar nüfusa bir başkan yardımcısı var. Eğer konu seçilmek, meşruiyetse zaten cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu yeterli" diye konuştu.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MEKTUBU

Milletvekillerinden seçimin yenilenmesinin hata olduğu yolunda eleştiri de geldi. Toplantıda 23 Haziran'a ilişkin "13 bin fark o şekilde kalsaydı İmamoğlu da rahat edemezdi, mağduriyet algısı da oluşmazdı" yorumu yapıldı. Bir milletvekili, "Öcalan son anda CHP'ye oy isteseydi biz seçimi alırdık" diye espri yaptığı öğrenildi.