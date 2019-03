Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Sert Tepki

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'teki mitinginde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camide Müslümanlara silahlı saldırıda bulunanlara sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitinginde, Yeni Zelanda'da yaşanan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan cami saldırıları ile ilgili sert tepki gösterdi. Erdoğan, "O alçak, bu katil bildiri yayınlamış. Tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa Yakası'na. Yoksa ne olurmuş İstanbul'a gelip, hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlar. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesi. Bunun için şehadetlerin dinin temeli olan ezanlarımıza, okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkı sarılıyoruz. Be ey gafil önce şunu bil, ben niye girdim içeri biliyorsunuz değil mi? Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar ya. Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinde silahlarla gittin onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak, sen kolayı seçtin" dedi.SALDIRIDA 3 TÜRK YARALANDIErdoğan, hain saldırıda yaralananlardan 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu belirterek, "Bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi izlediniz televizyonlarda. İslam düşmanı katiller, ellerine silahlarını alıp, Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Bu saldırının görüntüleri de canlı olarak yaralandı. 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 Türk var, onlar da yaralı. Ben bir kardeşimize ulaştım, kendisiyle görüştüm" şeklinde konuştu.BAŞSAĞLIĞI DİLEDİTüm Müslümanlara başsağlığı dileyen Erdoğan, "İnanıyoruz ve üstünüz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz. Asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Gücünde zulümden ve sömürüden değil imandan, vicdandan ahlaktan ve adaletten alan dirayetimizle dünyayı değiştireceğiz. Bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlara da sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mıyız? Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.NETANYAHU'NUN OĞLUNA SERT YANITİsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nün Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarına da cevap veren Erdoğan, "İsrail'in başında şu anda bir soyguncu var ya, yargılanan var ya. Her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da tweet atıyor. İstanbul Bizans'ın başkenti bir Hristiyan kentidir diyor. Türk işgaliyle karşı karşıyadır diyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Siz 1938-1948'de neredeydiniz, şimdi neredesiniz? Filistinli kardeşlerimiz neredeydi. Şimdi onlar nerede. İşgal ettiniz. Onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz. Bunlar 7 yaşındaki çocuktan kadınlara, yaşlılara varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli kardeşimizi, İsrail cezaevlerinde mahkum ettiler. Hala orada mahkumdurlar. Onun için Netanyahu zalimdir. Dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa, o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsraildir. Ha bunları söylüyorum diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar, onlar varsın rahatsız olsunlar" diye konuştu.MANSUR YAVAŞ TEPKİSİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş üzerinden CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Şu anda Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, düşünün ya 600 bin dolar, bir müvekkilini güya dolandırıyor. Sahte senet düzenlemiş. Adam dava açıyor, kazanıyor. Şimdi bunu Ankara'daki adayları inkar ediyor. Bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecek hiçbir yerleri kalmadı.Şimdi bunlara en büyük dersi, CHP demek, çöp, çukur, çamur demek. CHP demek, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar demek. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır" diye konuştu. Erdoğan'ın kentteki programları sürüyor.(Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı/İHA)