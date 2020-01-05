Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatı için açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum" dedi.

"İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili konuşan Erdoğan, yerli otomobilin tasarımını ilk gördüğünde heyecanlandığını ifade etti.

Erdoğan, "Bir defa şimdi 5 babayiğit derken kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit ülkemizde hatırı sayılı önemli iş adamları. 5 babayiğit bu işe girdik. Atılan adımlarda da gerek CEO olan arkadaşımız yurt dışında kendini ispatlamış. 5 ayrı tasarımda da hakikaten şu anda 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. Benim favorim lacivert. İçinde hakikaten rahatlık var, konfor var. Ben mesela şu anda boyuma rağmen içinde rahat oturabiliyorum. Hız noktasında baya iyi bir konumda. Bu yılın sonu itibariyle testte daha ileri adım atmış olacaklar. 2020 bu işin tamı olacak. Gemlik'teki fabrikayı bitirmiş olacağız. İhracat potansiyeli yüksek olmalı" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN ALABİLECEĞİ BİR FİYATTA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın inanıyorum ki rahatlıkla alabileceği noktasında olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. Şu bir defa çok çok önemli. Biz şimdi elektrikli bir otomobil yapıyoruz" dedi.