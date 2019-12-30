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Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02 Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Siparişleri almaya başladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu. Yerli otomobil konusunda da Türkiye'nin söz konusu projeyi sahiplendiğini belirten Erdoğan, "Şimdiden siparişleri almaya başladık." dedi.

Beştepe'de düzenlenen TÜBA – TÜBİTAK Bilim Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni kazanan Bilim İnsanlarına ödülünü verdi.
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Beştepe, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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