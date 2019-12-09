ERDOĞAN: DEAŞ'IN AFGANİSTAN'DAN KAZINIP ATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'la mücadelede Afgan makamları yanında bölgedeki tüm aktörlere önemli görevler düşüyor. 304 vatandaşını DEAŞ terörüne kurban vermiş bir ülke olarak bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birlikte "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı"na katıldı.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki konferansta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz yatırımları artırmamız gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Uzun ve meşakkatli çabalar sonuncunda elde edilenler şayet gerekli özen gösterilmezse kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Bu durum Afganistan gibi kırılgan ülkeler için çok daha geçerlidir. Son yıllarda elde edilen kimi kazanımlara odaklanarak Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Bunun için hepimizin Afganistan'ın barış, huzur ve istikrarını önemseyen tüm ülkelerin çabalarını artırması önem arz ediyor" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AFGANİSTAN'DA PALAZLANMAK İÇİN MÜSAİT ORTAM BULMASI ENGELLENECEKTİR"

Erdoğan, "Rehavete kapılmadan imkanlarımız ölçüsünde her alanda desteklemeyi sürdürmeliyiz. Ancak bu şekilde terör örgütlerinin Afganistan'da palazlanmak için müsait ortam bulması engellenecektir. Şu anda Afganistan'dan, İran ve Türkiye üzerinden, Yunanistan'a, Avrupa'ya kadar çok ciddi bir mülteci akını var. Kısa bir süre önce 2 bin kadar Afganlıyı iade etmek zorunda kaldık. Afganistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında özel sektörün ve bölgesel konuların büyük rolü olacaktır. Bu doğrultuda atılan takdirler karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Afgan savunma ve güvenlik kuvvetlerine katkımızın devamına yönelik taahhüdümüzü geçen hafta Londra'da yineledik. Şu an itibariyle 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor. NATO ülkelerini Afganistan'a verdikleri desteği devam ettirmeye çağırdık" diye konuştu.

"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afgan kardeşlerimizin kendi gelecekleri için, yolsuzluk, özellikle uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle mücadele, kadının statüsünün güçlendirilmesi, eğitim gibi başlıklarda halen alacakları mesafeler olduğu görülüyor. Hiç şüphesiz çok boyutlu ve kronik sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması mümkün olamaz. Burada önemli olan sorunlarla yüzleşme iradesinin ortaya konmasıdır. Afganistan son dönemde attığı kararlı adımlarla bu iradeyi ziyadesiyle göstermiştir. Bize düşen bu iradeyi daha da güçlendirecek çabalara destek olmaktır. Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş, çok ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Kaostan beslenenler dışında kardeş kavgasının kazananı yoktur" diye konuştu.

AFGANİSTAN SEÇİMLERİ

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucundan bağımsız olarak, yeni Hükümetin Afgan siyaset sahnesinde kucaklayıcı, birleştirici ve samimi yaklaşımlar benimsemesini temenni ediyoruz. Adil ve şeffaf bir şekilde yapılan, sayım süreci de yine bu ilkeler temelinde sürdürülen Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı, Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu sonucu, herkes saygıyla karşılamakla yükümlüdür. Yeter ki bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin. Aksi takdirde, Afgan halkının demokrasiye inancını kaybetmesi gibi bir neticeyle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Afgan halkının ve tüm kurumlarıyla Afgan Devleti'nin böyle bir duruma mahal vermeyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle, Afgan makamlarının 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'yle mücadelede ülkemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da son bir yıl içinde 12 liseyi devraldı. Vakfımız aracılığıyla Afganistan'ın eğitim sektörüne sağladığımız desteği önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

"AFGANİSTAN'DA YENİDEN ZEMİN KAZANMAYA BAŞLAMASINI ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ"

Erdoğan, "Afganistan'a barışın gelmesi ve daim olması, bu masanın etrafında toplanan bizlerin samimi ve gerçek desteğiyle mümkündür. Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin, barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum. Afgan dostlarımız arasında, diyalog ve müzakere hususunda rekabete girdiğimiz takdirde, zaman ve enerji kaybı yaşanması mukadderdir. Afganistan'da barışa bölgesel destek sağlanmasına yönelik inisiyatiflerin sayısındaki çeşitlilik de dikkat çekicidir. Esas amaç, Afgan halkının tüm unsurları arasında anlamlı diyalog ve müzakere kapısını açacak bir ortamın hazırlanması olmalıdır. Sürecin bu anlayışla yürütülmesi zaruridir. Kaynaklarımızın doğru ve etkin kullanılabilmesi için, bu konuda da samimi diyaloğa ve koordinasyona ihtiyacımız bulunuyor. İstanbul Süreci'nin bu ihtiyacı karşılayacak en doğru adres olduğunu düşünüyorum. Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın, terörle ortak mücadelemize büyük bir güç katacağı da aşikardır. DEAŞ'la bilfiil, göğüs göğse çarpışan, bu mücadelede en ön safta yer alan bir ülke olarak, örgütün Afganistan'da yeniden zemin kazanmaya başlamasını üzüntüyle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

DEAŞ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afgan güvenlik güçlerinin DEAŞ'la mücadeledeki kararlılıkları ve bilhassa son haftalarda elde ettikleri başarılar ise memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir. Bu terör örgütü, Suriye ve Irak'ta işlediği vahşi cinayetlerle, en büyük zararı İslam dünyasına ve Müslümanlara vermiştir. Bu örgüt eliyle coğrafyamız adeta kan gölüne çevrilmiştir. DEAŞ'la mücadelede Afgan makamları yanında bölgedeki tüm aktörlere önemli görevler düşüyor. 304 vatandaşını DEAŞ terörüne kurban vermiş bir ülke olarak bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Aynı hassasiyetin buradaki tüm dostlarımız tarafından da sergileneceğine inanıyorum" dedi.

Konferansın açılış oturumunun ardında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de aralarında bulunduğu katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konuşması

Aile fotoğrafından görüntüler

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