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Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını takdim etti.

03.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:54

Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve'de, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi ' adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendi dillerinde takdim etti.

4 DİLDE HAZIRLANDI

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

İKİ GÖRÜŞMELERDE LİDERLERE HEDİYE EDİLECEK

'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' ve 'Suriye'de Yeni Yaşam' adlı kitaplar da Liderler Zirvesi'nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak. 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' kitabı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA


Politika

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